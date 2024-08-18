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Tarihi köprüye yazı yazanlara 1.5 milyon TL ceza! Floransa’da turistler neye uğradığını şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: BBC
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Tarihi köprüye yazı yazanlara 1.5 milyon TL ceza! Floransa’da turistler neye uğradığını şaşırdı

Kültür - Sanat Haberleri  / BBC

İtalya’nın Floransa kentinde tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turist 40 bin euro’ya kadar (yaklaşık 1.5 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Avrupa'da tarihi eserlere verilen zararlara karşı ağır ceza kanunları uygulanıyor. Peki Türkiye'de durum ne?

Şehrin sembollerinden olan ve İkinci Dünya Savaşı’nda bile zarar verilmemesiyle ünlü köprüde geçtiğimiz Pazartesi günü iki turist, siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polise yakalandı.

21 ve 23 yaşlarındaki gençler karakola götürüldü ve haklarında işlem başlatıldı.

Bbc'nin haberine göre Alman vatandaşı olduğu tespit edilen ve "suç üstü" yakalanan Floransa Belediyesi iki turistin, “Kültürel mirasa zarar vermeyi önleme yasası uyarınca 40.000 euro’ya kadar para cezasıyla karşı karşıya” olduğunu açıkladı.

İKLİMCİLER CEZALARIN ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İtalya hükümeti özellikle iklim aktivistlerinin birçok tarihi mekandaki boyalı ve tutkallı eylemleri sonrası yüksek idari para cezaları öngören bir yasa hazırlamıştı.

Ocak ayında yürürlüğe giren yasayla tarihi ve kültürel önemi olan yapılara ağır zarar verenlere 20 bin-60 bin euro arasında idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Daha hafif hasarlarda ise ceza miktarı 10 bin-40 bin euro arasında değişiyor.

Floransa Belediyesi de şehre saygı mesajı vermek adına caydırıcı bir ceza uygulanmasından yana.

Belediyenin güvenlikten sorumlu üyesi Andrea Giorgio, “Floransa'ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerekiyor” dedi ve bu vakada emsal teşkil edecek bir ceza kesileceğini söyledi.

1345 tarihli Ponte Vecchio'da (Eski Köprü) halen 2 milyon euro değerinde bir restorasyon çalışmasına devam ediyor.

Geçen yıl yine bir grup Alman turist, Vassari Koridoru’na grafiti çizmiş, Belediye Sarayı olarak kullanılan Palazzo Vecchio’ya da iklim eylemcileri boya dökmüştü.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: BBC
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