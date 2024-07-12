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Farkındalık için açık havada Filistin filmleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Farkındalık için açık havada Filistin filmleri
Filistin, Gösterim, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT’nin bu yıl 6. defa düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “TRT 12 Punto” çerçevesinde Filistinli yönetmenlerin eserleri gece sinemaseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Filistin’de yaşanan drama dikkat çekmek için Feriye’de yapılan açık hava gösterimlerinde önceki gece Kamal Aljafiri’nin “A Fidai Film” (Bir Fedai Filmi) ve Annemarie Jacir’in “Wacib” (Düğün Davetiyesi) filmleri, seyredildi.

Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimlerde, dün akşam ise yönetmen Maha Haj’ın “Akdeniz Ateşi” (Mediterranean Fever) ile yönetmen Mai Masri’nin “3000 Gece” (3000 Nights) filmleri beyaz perdeye yansıdı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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