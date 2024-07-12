Farkındalık için açık havada Filistin filmleri

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 09:55 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 09:56 - Güncelleme:

Filistin, Gösterim, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

TRT’nin bu yıl 6. defa düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “TRT 12 Punto” çerçevesinde Filistinli yönetmenlerin eserleri gece sinemaseverlerle buluşuyor.