Fenerbahçe beyazperdede! "Zaferin Rengi" filminin galası yapıldı

Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener ve Yılmaz Adam Bayraktar’ın rol aldığı film bu gün sinemaseverlerle buluşacak. Galaya ailesiyle birlikte Ali Koç ve pek çok Fenerbahçeli ünlü isim de katıldı.

İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin İngiliz takımına karşı zaferini anlatan "Zaferin Rengi" filminin, galası yapıldı.

Filmin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterimi öncesi, yönetmen Abdullah Oğuz ile tüm oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı.

"BANA İNANDILAR"

Abdullah Oğuz, filmin hem Fenerbahçe için önem taşıdığını hem de Milli Mücadele'nin anlatıldığı bir yapım olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla hiçbir Milli Mücadele filmi bu perspektifte anlatılmamış. Biz futbol üstünden anlattık. 5 yıllık epik bir hikaye anlatıyoruz. Umarım duygulanacak, iyi bir film seyredecekler." dedi.

Oyuncu kadrosuna da değinen Oğuz, "Onlar beni seçti. İnandılar bana. Beraber yürüdük." ifadelerini kullandı.

Yapımda Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i oynayan Kubilay Aka, gurur duydukları bir iş yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe takımı 100 yılı aşkındır kötü hiçbir şeye bulaşmamış ve Atatürk'ün izinden gitmiş bir takım. Gururla setteydim, oradaydım. İyi ki de oradaydım. Ağabeylerimle bütün arkadaşlarımla çok eğlendik. Hem çekerken bizim eğlendiğimiz hem de gerçekten saygı duyduğumuz bir iş oldu. O yüzden güzel, unuttuğumuz duygularla baş başa kalacağımızı düşünüyorum, izlerken." diye konuştu.

"KARİYERİMİN EN YÜKSEK İŞİ"

Fenerbahçe başkanı rolünü üstlenen Nejat İşler, filmin renginin sarı lacivert olduğunu vurguladı.

Oyuncu Yiğit Özşener de kariyerinde manevi değeri en yüksek iş olduğunu belirtti.

Oyuncu Timuçin Esen de güzel bir ekiple çalıştıklarını aktararak, "Güzeldi bu filmin içinde yer almak, bir Fenerbahçeli olarak özellikle, başka bir değeri var. Güzel bir film çıktığını düşünüyor, ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BİZ SAHADA YAPALIM İŞİMİZİ"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, hem Türkiye'nin hem de Fenerbahçe tarihinin en önemli günlerini anlatan filmin galasında olduklarını belirterek, "Biz de çok heyecanlıyız. Çok özel oyuncular var kadroda, bazıları da arkadaşlarımız. Onlar olunca ayrı bir heyecanlıyız.

Bütün detayları izlemek için sabırsızlanıyoruz. Kubilay Aka'yla sürekli konuşuyoruz. Nejat abimiz de sürekli maçlara geliyor. Kulübümüzün ve ülkemizin en önemli olaylarından birisini izlemek için geldik." diye konuştu.

Galaya katılanlar arasında Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçeli yöneticiler, sporcular ve ünlü oyuncular da yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Eski Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de filmi heyecanla beklediğine işaret ederek, "Fenerbahçe'nin kuruluşu, ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu zor şartlar, Çanakkale savaşları, ardından Kurtuluş Savaşı... O dönemde futbolcular askere alınarak savaşa katıldı. Anadolu'ya silah kaçırdılar. Sonra da Harington Kupası'nı kazanarak ülkemize sevinç kattılar." dedi.