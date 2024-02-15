Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 74'üncü Berlin Film Festivali başladı! İlk gün Cillian Murphy ve Matt Damon rüzgarı esti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    74&#039;üncü Berlin Film Festivali başladı! İlk gün Cillian Murphy ve Matt Damon rüzgarı esti
    Berlin Film Festivali, Sinema, Festival, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Festivalin ilk gününde Oppenheimer ile ödülleri toplayan Cillian Murphy ve Matt Damon da katıldı. Türk Sineması standının da bulunduğu festival 25 Şubat'a kadar devam edecek.

    74'üncü Berlin Film Festivali (Berlinale), başrolünde Cillian Murphy'nin oynadığı, Belçikalı yönetmen Tim Mielants yönetmenliğindeki drama filmi "Small Things Like These"in gösterimi ile başladı.

    Festival kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standında Türk sineması tanıtılacak.

    Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival, 25 Şubat'a kadar devam edecek.

    Etkinlikteki Türkiye standında, yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada görücüye çıkacak.

    74'üncü Berlin Film Festivali başladı! İlk gün Cillian Murphy ve Matt Damon rüzgarı esti

    Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

    74'üncü Berlin Film Festivali başladı! İlk gün Cillian Murphy ve Matt Damon rüzgarı esti

    Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" de uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Kültür - Sanat > 74'üncü Berlin Film Festivali başladı! İlk gün Cillian Murphy ve Matt Damon rüzgarı esti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Pamukkale'nin arkeolojik kazılarına Afrodisias Antik Şehri ekleniyor - Kültür - SanatPamukkale'nin arkeolojik kazılarına Afrodisias Antik Şehri ekleniyorTüreyiş destanı değil Roma efsanesi! Romulus ve Remus'u tasvir eden çok nadir bir gümüş broş bulundu - Kültür - SanatTüreyiş destanı değil Roma efsanesi! Romulus ve Remus'u tasvir eden çok nadir bir gümüş broş bulunduHac yasağını konu alan kayıp film “Kabe Yollarında” 55 yıl sonra seyirciyle buluşacak! Yücel Çakmaklı'nın bulunan filmi yıllar sonra beyazperdede - Kültür - SanatHac yasağını anlatan kayıp film 55 yıl seyirciyle buluşuyorGodzilla ve Kong bu sefer Mısır'ı yerle bir ediyor! - Kültür - SanatGodzilla ve Kong bu sefer Mısır'ı yerle bir ediyor!Otel lobisi Babıali’yi yedi! Bir zamanlar kitabın ve kültürün adresi Cağaloğlu’ydu - Kültür - SanatOtel lobisi Babıali’yi yedi! Bir zamanlar kitabın ve kültürün adresi Cağaloğlu’ydu24 saatte rekor kırdı! Tüm zamanların en çok seyredilen fragmanı Deadpool & Wolverine oldu - Kültür - Sanat24 saatte rekor kırdı! En çok seyredilen fragman olduTanpınar'ın izinde 16 edebiyatçı bir araya geldi! "Bursa'nın Bitmeyen Hikayesi"ni yazdı - Kültür - SanatTanpınar'ın izinde 16 edebiyatçı Bursa için bir araya geldi!Hataylı öğretmen depremzede çocuklar için Anadolu masallarını sahneye uyarladı - Kültür - SanatHataylı öğretmen depremzede çocuklar için Anadolu masallarını sahneye uyarladıBinlerce yıllık eserler görücüye çıkıyor! 81 eser ilk kez sergilenecek - Kültür - SanatBinlerce yıllık 81 eser ilk kez görücüye çıkıyor90’lara ücretsiz zaman yolculuğu! Üsküdar’da kurulan evde aklınıza gelen her şey var - Kültür - Sanat90’lara ücretsiz zaman yolculuğu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...