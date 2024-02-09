Sinemada bu hafta | ABD'deki karanlık beyin kontrolü projesi beyazperdede! ‘Casus yönetmen’ kirli maziyi deşiyor

Yönetmenliğini eski bir Amerikan istihbarat elemanı olan Joseph Sorrentino’nun yaptığı “MK Ultra: Gizli Dosyalar” adlı film, CIA’in mazideki karanlık beyin kontrol projesinin hikâyesini “sınırlı” bir şekilde bugüne taşıyor.

MURAT ÖZTEKİN HABERİ- Tarihler 1960’ları göstermekte, ABD’de soğuk savaşın sert rüzgârları esmektedir. Ülkede insanlar cadı avına maruz kalmakta ve tabii, bu arada CIA bazı gizli işler çevirmektedir. İstihbarat ajansının bir birimi, LSD adlı halüsinatif maddenin beyin kontrolünde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek ister. Zira sorgu ve kurgularda buna çok ihtiyaç vardır.

CIA, bu sebeple insanların habersizce kullanıldığı “MK Ultra” adlı bir araştırma için bilim adamlarından “yardım” talep eder… İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren “MK Ultra: Gizli Dosyalar” adlı eser, yaşanmış bu hadise üzerinden o yıllarda araştırma projesini tamamlamak uğruna CIA ajanlarının kucağına düşen bir psikiyatrın başına gelenleri merkezine alıyor.

Enteresandır filmin yönetmen koltuğunda ABD’de görev yapmış eski bir istihbarat elemanı olan Joseph Sorrentino oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Anson Mount, Jaime Ray Newman, Jason Patric, Alon Aboutboul ve Jen Richards gibi isimler var.

İYİ NİYET, KÖTÜ PLAN

Ford Strauss (Anson Mount), LSD’nin akıl hastalığı, bağımlılık vs. gibi hususlarda faydalı olup olamayacağını araştıran iyi niyetli bir doktor olarak resmediliyor. Ancak işlerini kolaylaştıracak maddi fonu bir türlü bulamıyor. Derken “şirkete” çalıştıklarını söyleyen takım elbiseli adamlar Strauss’a yardım edebileceklerini söylüyorlar.

Strauss “Karşılığı ne olacak?” sorusuna ise ilk başta net bir cevap alamıyor. Derken LSD maddesini CIA koruması altında dezavantajlı bir grup üzerinde denemeye başlıyor. Her ne kadar iyi niyetle yola çıkıyor görünse de sonra “yoldan” çıkıyor!

İNCE DETAYLARLA DOLU HİKÂYE

“MK Ultra: Gizli Dosyalar” ABD mazisinden sıra dışı bir hadiseyi, yavaş akan ama seyirciyi belirli müddet kendisine bağlayan bir hikâyeye dönüştürüyor.

Aynı zamanda senaryoyu da kaleme alan yönetmen Sorrentino’nun istihbarat geçmişi, eseri ince detaylarla zenginleştirmesine imkân tanımış görünüyor. Ancak benzerlerine kıyasla düşük bir bütçe ile çekilen eserde, sınırlı mekânlar kullanılıyor ve bu hikâye anlatımının imkânlarını da sınırlandırıyor.

Filmin ilerleyen kısımlarındaki tekrarlar ve sık sık araya giren belgesel görüntüleri ise filmdeki akışa zarar veriyor.

Teşhirciliğin de kötü bir kart olarak kullanıldığı eser, nihayette sürprizlere gebe olsa da iyi bir dokunuştan ve tarihî arka planı yeterince aydınlatacak ivmeden mahrum kalıyor.

Öte yandan filmde fazlaca iyimser şekilde tasvir edilen Strauss karakteriyle, bazı doktorların MK Ultra projesinde bile isteye oynadığı kötü rol, -tıpkı “Oppenheimer”daki gibi- arka plana itilmiş oluyor.

Sonunda bir uyuşturucuya dönüşmeye başlayan eserde, buna rağmen zihin açıcı alt metinler de yer alıyor. Senaryosunda “İlaç her zaman iştir” gibi ifadelere rastlanan filmi seyrederken “Acaba birileri şimdi zihinleri kontrol etmek için neler yapıyor?” diye düşünmeden edemiyorsunuz.

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