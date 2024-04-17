Fransız soul müzisyeni Imany'den Türkiye çıkarması

İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile 3 ülkede platin plak ödülü kazanan Fransız soul müzisyeni Imany, haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Ünlü müzisyen İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de hayranları ile buluşacak.

'80. Yıl Feelin Good' etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşacak olan Fransız sanatçı Imany, yoğun talep üzerine son defa Voodoo-Cello Türkiye turnesine çıkacak. Imany, turne kapsamında 4 Haziran’da Ankara, 5 Haziran’da İzmir, 7 Haziran’da İstanbul ve 8 Haziran’da Antalya’da müzikseverlerle buluşacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Imany’nin 2021 yılında çıkardığı ve çok sevilen cover albümü “Voodoo-Cello”da seslendirdiği ikonik pop şarkılarını tiyatral ögelerle bezenmiş benzersiz bir görsel şov eşliğinde yorumlayacağı konserlerin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

3 ÜLKEDE PLATİN PLAK ÖDÜLÜ ALDI

İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile 3 ülkede platin plak ödülü kazanarak geniş bir hayran kitlesi edinen, “You Will Never Know” ve “Don’t Be Shy” singleları ile dünya çapında üne kavuşan Imany, şarkılarında aşkın yanı sıra, kadın hakları, iklim değişikliği gibi birçok konuda sevenlerinin sesi oluyor ve adeta bir hikâye anlatıcısı olarak günümüz dünyasını şarkılarıyla anlatıyor.

Turne kapsamında Imany, 4 Haziran’da Ankara, 5 Haziran’da İzmir, 7 Haziran’da İstanbul ve 8 Haziran’da Antalya’daki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.