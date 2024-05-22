Gary Oldman Cannes'da Harry Potter yorumuna açıklık getirdi: Elimde tek bir kitap vardı!

Gary Oldman yeni filmi "Parthenope "un Cannes'daki basın toplantısı sırasında "Harry Potter" serisindeki oyunculuğuyla ilgili yorumlarına açıklık getirdi.

Ünlü oyuncuya, Sirius Black rolündeki performansı için "vasat" değerlendirmesini yaptığı önceki bir yorumu soruldu. Oldman, Harry Potter kitaplarını, filmlerini, hayranlarını ve çok sevildiğini düşündüğü karakterini küçümsemek istemediğini söyledi.

"HER SANATÇI KENDİNİ ELEŞTİREBİLMELİDİR"

"Bununla kastettiğim şey, herhangi bir sanatçı, herhangi bir aktör ya da ressam olarak, her zaman kendi işinizi aşırı eleştirirsiniz," diyen oyuncu, "Eğer böyle değilseniz ve yaptığınız işten memnunsam, bu benim için ölüm olur. Eğer kendi performansımı izleyip 'Bu işte harikayım' diye düşünseydim, o gün çok üzücü bir gün olurdu."

"ELİMDE TEK BİR KİTAP VARDI"

Harry Potter romanlarına atıf yapan Oldman şöyle devam etti:

"Romanların etrafında öyle bir gizlilik vardı ki, kilit altındaydılar. En başından beri bilseydim, beş kitabı okusaydım ve karakterin gelişimini görseydim, farklı bir şekilde yaklaşabilirdim. Farklı bakabilir ve farklı bir renge boyayabilirdim. Yani 'Harry Potter'a başladığımda elimde sadece 'Azkaban Tutsağı' kitabı ve o adamın tek bir temsili vardı. Sirius Black'in kütüphanesindeki tek bir kitap. Ben de bunu kastetmiştim. Filme bakıp bunun berbat bir film olduğunu ya da benim berbat olduğumu söylemiyorum, sadece keşke farklı koşullar altında olsaydı diyorum. Demek istediğim buydu, o filmi seven insanlara karşı kabalık etmek istemedim."

Gary Oldman Paolo Sorrentino'nun "Parthenope" filminde Amerikalı yazar John Cheever'ı canlandırıyor.