“Geçmişin Mirası” sergisi açıldı... Topkapı’daki eserler tuvale yansıtıldı

Sanatçı Uğur Mine Tamay’ın geleneksel unsurlara yer verdiği eserlerinden meydana gelen “Geçmişin Mirası: İzlerden Ufuklara” sergisi Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesinde kapılarını açtı.

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Sanatçı Tamay sergide geleneksel kıyafetleri içeren üç eser ile 50 tablosunun bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu: Evrensel dilde çağdaş yorumla gelenekselimizi yansıtıyorum. Her eserde kendi gelenekselimizi görmeniz mümkün. Müze konseptinde Topkapı Sarayı Müzesindeki objelerden yola çıkarak bir sentezleme yaptım. Tüm resimler aslında kişisel sentezim.

Mine Tamay’ın 44 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren sergi, 18 Ekim’e kadar görülebilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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