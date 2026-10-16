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Kültür - Sanat

“Geçmişin Mirası” sergisi açıldı... Topkapı’daki eserler tuvale yansıtıldı

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“Geçmişin Mirası” sergisi açıldı... Topkapı’daki eserler tuvale yansıtıldı
Başlık Resmi“Geçmişin Mirası” sergisi açıldı... Topkapı’daki eserler tuvale yansıtıldı

Sanatçı Uğur Mine Tamay’ın geleneksel unsurlara yer verdiği eserlerinden meydana gelen “Geçmişin Mirası: İzlerden Ufuklara” sergisi Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesinde kapılarını açtı.

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Sanatçı Tamay sergide geleneksel kıyafetleri içeren üç eser ile 50 tablosunun bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu: Evrensel dilde çağdaş yorumla gelenekselimizi yansıtıyorum. Her eserde kendi gelenekselimizi görmeniz mümkün. Müze konseptinde Topkapı Sarayı Müzesindeki objelerden yola çıkarak bir sentezleme yaptım. Tüm resimler aslında kişisel sentezim.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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