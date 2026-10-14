Su Yücel'den yeni sergi: İstanbul’un bitkileri tuvalde hayat buldu

İstanbul’un bitki zenginliği, sanatçı Su Yücel’in fırçasıyla tuvallere taşındı. Galeri Diani’de açılan “Şehrin Göz Bebekleri” sergisi, kentin endemik ve yaygın bitkilerini renklerle yeniden keşfe çıkarıyor. Sergi, 1 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

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Boğaziçi keteni, İstanbul nazendesi, Riva sığırkuyruğu, çiğdemler ve diğerleri... Sanatçı Su Yücel, İstanbul’un endemik ve yaygın bitkilerini resmetti. Bu eserler, Galeri Diani’de açılan “Şehrin Göz Bebekleri” adlı sergide bir araya geldi.

Sanatçının fırçasıyla tuval üzerinde tekrar canlanan çiçekler, her geçen gün daha gri bir hâle bürünen şehrin botanik zenginliğini gözler önüne seriyor.

Sergide tuval üzerine katmanlı pigmentlerle çalışılmış resimlerin yanı sıra cilt malzemesiyle kaplanıp açılır bir kitap kapağı gibi kendi başına ayakta durabilen üçlü eser kurguları ve zeytinyağı tenekeleri üzerine yapılan özel çalışmalar da yer alıyor.

Su Yücel, kaybolmaya yüz tutan endemik ve endemik olmayan türleri resmederken izleyiciyi hüzünlü bir nostaljiye değil; olanca canlılığı, tazeliği ve rengiyle katıksız bir umut ve farkındalığa çağırıyor. Sergi, 1 Kasım tarihine kadar sanatseverlerle buluşuyor.

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