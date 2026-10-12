İpek Yolu dijitalleşiyor! Sonuç bildirgesi ortaya çıktı

Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın bildirgesiyle Türk soylu futbolcuların liglerde "yerli" sayılması, yapay zekâ ve "Dijital İpek Yolu" projelerinde ortak adımlar atılması kararlaştırıldı. Bir sonraki zirve 2027'de Kayseri'de düzenlenecek.

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AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının Kocaeli’de düzenlediği Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

11 maddelik bildirgeye göre, Türk soylu futbolcular, herhangi bir taraf ülkenin liginde “yerli” statüsü ile oynayabilecek. Bilim, yapay zekâ ve inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yapılacak.

“Dijital İpek Yolu” güçlendirilecek, çalışma Türk dünyasını tek çatı altında buluşturacak. Genç diplomatlar desteklenecek, bir sonraki zirve 2027’de Kayseri’de düzenlenecek.

TÜRK ESİNTİSİ

Kocaeli’deki halka açık buluşmada Kıraç, Azerin, Gülzade Rıskulova gibi sanatçılar da performanslarıyla etkinliğe renk kattı.

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