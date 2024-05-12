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Gerçek Martha dava açıyor! 'Baby Reindeer uydurma'

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Gerçek Martha dava açıyor! &#039;Baby Reindeer uydurma&#039;

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Richard Gadd'ın hem yapımcı ve senarist hem de oyuncu olarak yayınlandığı "Baby Reindeer" (Ren Geyiği) dizisinin gerçek hayattaki Martha'sı davaya hazırlanıyor.

Yayınlandığı andan itibaren hit olan mini dizideki Martha karakterine ilham verdiği düşünülen 58 yaşındaki Fiona Harvey ilk defa Piers Morgan'a konuştu. 

Komedyen Gadd, kendi hayatından ilham alan dizide, kendisinin kurgulanmış bir versiyonu olan Donny karakterini oynuyor.

Bir barda çalışırken tanıştığı yalnız ve akıl hastası kadın olan Martha tarafından takıntı haline getirilmesinin hikayesini anlatıyor.

Dizinin başarılı olması sonrası hayranlar da Martha karakterini takıntı haline getirerek peşine düştü.

Hem Gadd hem de Martha'yı oynayan Jessica Gunning, dizideki karakterleri gerçekte kim olduklarını araştırmamaları çağrısında bulunmuşlardı.

Önce ismini vermeden Daily Mail'e konuşan Fiona Harvey, asıl kurbanın kendisi olduğunu, hayranlar tarafından bulunduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.

MİLYONLARCA KİŞİ SEYRETTİ

Netflix dizideki e-postaların Gadd'ın takipçisinden aldığı gerçek e-postalar olduğunu iddia etmişti.

Fiona Harvey, Piers Morgan'a verdiği röportajda, 2014 ile 2015 yılları arasında Gadd'ı ısrarlı olarak takip ettiğini, ona 41 bin e-posta gönderdiğini reddetti. 

Youtube'da sadece 12 saat içinde 4 milyon görüntülenmeye ulaşan röportajda, 

 "Muhtemelen bunları kendisi uydurduğunu düşünüyorum" diyen Harvey, komedyene "10'dan az e-posta" gönderdiğini söyledi.

Harvey ayrıca komedyenle yalnızca birkaç kez karşılaştığını söyleyerek:

“Richard Gadd ve Netflix'e karşı yasal işlem başlatacağım. Avukatlara kısmen talimat verdik ancak mevcut tüm seçenekleri araştırmak istiyoruz. Dava açacak çok kişi var.”

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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