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Maymunlar Cehennemi rakiplerini geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Maymunlar Cehennemi rakiplerini geride bıraktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

20th Century Studios'un son "Maymunlar Cehennemi" serisinin yeni film, gişeleri alt üst etti. ABD'de açılış gününde 4,075 salondan 22.2 milyon dolar kazanan yapım 1. sıraya yükseldi.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) ilk gösteriminde 52 milyon ila 56 milyon dolar arasında bir hasılat elde edeceği tahmin ediliyor. Bu da son üç filmde elde ettiği başarıyla hemen hemen aynı.

Serinin ikinci filmi olan 2014 yapımı "Dawn of the Planet of the Apes" 72 milyon dolarla hafta sonu açılış rekorunu elinde tutuyor; onu 56,2 milyon dolarlık açılışıyla "War for the Planet of the Apes" ve 54,8 milyon dolarlık açılışıyla "Rise of the Planet of the Apes" izliyor.

YENİ ÜÇLEMENİN İLK FİLMİ

"Krallık" eleştirmenlerden ve izleyicilerden karışık tepkiler aldı, Rotten Tomatoes'da %80 ve CinemaScore'da "B" notu aldı.

The Maze Runner üçlemesiyle tanınan Wes Ball'ın yönetmen koltuğuna oturduğu bu yeni film bir üçlemeyi başlatıyor. 

Maymunlar Cehennemi rakiplerini geride bıraktı - 1. Resim

"War for the Planet of the Apes "ten 300 yıl sonra geçen filmde, konuşan primatlar (insansı maymunlar) artık dünyayı tamamen ele geçirmiştir. İnsan grupları kenar mahallelerde yaşıyor,

Başrolde Noa (Owen Teague tarafından canlandırılan) adlı kahraman bir şempanze ve insanların hayatta kalması için çok önemli olabilecek Mae (Freya Allan) adında genç bir kadın üzerinden fantastik bir hikaye kurgulanıyor.

Darwinist “teolojiden” beslenilen yapımda, ruh ıskalanarak zekâ ve bedenle özdeşleştirilen başka bir evrim tasviri sunuluyor. 

Filmin analizi için:

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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