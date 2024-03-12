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Haberler > Kültür - Sanat > Güney Koreli arkeologlar Kayseri'de! Kültepe'deki kazı çalışmalarına eşlik edecekler

Güney Koreli arkeologlar Kayseri'de! Kültepe'deki kazı çalışmalarına eşlik edecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güney Koreli arkeologlar Kayseri&#039;de! Kültepe&#039;deki kazı çalışmalarına eşlik edecekler

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü"'nden oluşan bir heyet Kayseri'ye geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Anadolu'da ilk yazılı eserlerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına, Güney Koreli arkeologların da katılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kayseri Mutfağı'nda Güney Kore'den gelen heyet ve Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelerde Korece öğretilen kürsü olduğunu ve Güney Kore'nin başşehri Seul'de Erciyes Üniversitesi ile işbirlikleri bulunduğunu belirtti.

Güney Koreli arkeologlar Kayseri'de! Kültepe'deki kazı çalışmalarına eşlik edecekler - 1. Resim

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da "2016'dan beri Koreliler ile çalışmalarımız vardı, Kore Üniversitesi ile çalışıyorduk. Onlara Kayseri’yi anlattım. Kayseri keşfedilmeyi bekleyen medeniyetler şehridir." ifadesini kullandı.

Kulakoğlu, 2024 yılında Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir bilim heyetinin Kültepe kazılarına katılımını beklediklerini ifade etti.

Kazılarla ilgili protokol imzalanıp, anlaşma yapılacağını vurgulayan Kulakoğlu, Güney Koreli araştırmacılara her anlamda destek vereceklerini de kaydetti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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