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Gurur günü! Kapadokya, Michelin Rehberi'ne girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gurur günü! Kapadokya, Michelin Rehberi&#039;ne girdi
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından Kapadokya da "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil edildi. Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, 4 Aralık'taki törenle duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

Gurur günü! Kapadokya, Michelin rehberine girdi - 1. Resim

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ersoy, bu gelişmenin gastronomi turizminde Türkiye'nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu kıymetli süreçte emeği olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'mızı koruyarak geleceğe taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığımız başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Gurur günü! Kapadokya, Michelin rehberine girdi - 2. Resim

ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir medeniyetler mirasına ev sahipliği yapan Kapadokya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, mutfağıyla da uluslararası platformlarda öne çıkıyor.

Michelin Rehberi'nin dikkatini çeken Kapadokya restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Gurur günü! Kapadokya, Michelin rehberine girdi - 3. Resim

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirtti.

Poullennec, "Kapadokya'nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde, şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz: Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025'te İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Tüm seçkiye Michelin Rehberi'nin internet sitesinden ve mobil uygulamalarından erişilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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