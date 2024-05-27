Haftanın kitapları | Karanlıktan on hikâye

Haftanın kitaplarında; “Karanlıkta Öyküler”, “COLOSSUS: Amerikan İmparatorluğu’nun Yükselişi ve Çöküşü” ve “Ah Bir Uyuyabilsem” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. İngiliz yazar Barry Pain’in “Karanlıkta Öyküler” adlı kitabı, İskoç tarihçi Niall Ferguson'un ABD ve emperyal güç konusunu merkezine alan COLOSSUS: Amerikan İmparatorluğu’nun Yükselişi ve Çöküşü” adlı eseri ve Dr. Murat Balanlı'nın “Ah Bir Uyuyabilsem” kitabı okurları bekliyor.

KARANLIKTAN ON HİKAYE



Mizahi eserleriyle bilinen İngiliz yazar Barry Pain, hayatı boyunca okuyucularını ürperten korku hikâyelerine ve korku romanına da imza attı. Onun ilk defa 1901’de neşredilen “Karanlıkta Öyküler” adlı eseri ise oldukça “karanlık” on hikâyeden meydana geliyor. Selahattin Öz palabıyıkların Türkçeye tercüme ettiği bu eser, Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Bir tren kazasını saplantı hâline getiren bir rahip, öldürdüğü kurbanının yüzüne yansıyan yeşil ışığı zihninden çıkaramayan bir katil, gizemli bir gri kedi ve ay ışığının tutsağı olan bir prenses… Hepsi de Barry Pain’in kaleminin siyah mürekkebiyle buluşuyor.

"EMPERYAL GÜÇ" NASIL YIKIMA İLERLİYOR?

ABD, her ne kadar “imparatorluk” sıfatını hiç taşımasa da İngilizlerin geriye çekildiği II. Dünya Harbi’nden sonra “emperyal” bir kuvvet olarak dünya sahnesindeki yerini aldı. Ancak ABD askerî ve ekonomik hegemonyasında rağmen İngilizler kadar tesirli kültürel hâkimiyet kuramadı. Bunun yanında Vietnam’dan atin Amerika’ya, Afganistan’dan Orta Doğu’ya birçok askerî hezimete de uğradı. İskoç tarihçi Niall Ferguson, Kronik Kitap’ın okura sunduğu “COLOSSUS: Amerikan İmparatorluğu’nun Yükselişi ve Çöküşü” adlı eserinde, ABD ve emperyal güç konusunu merkezine alıyor. Ferguson yirmi birinci yüzyılda “imparatorluk rejiminin” birçok cihette lazım olduğunu ama ABD’nin ahlaki sorumluluklarından kaçındığını savunuyor. Ferguson, hep tartışılan “ABD’nin sonunu” ise bu durum üzerinden inceliyor.

İYİ UYKULAR!

Dr. Murat Balanlı, Hayy Kitap’tan çıkan “Ah Bir Uyuyabilsem” adlı eserinde bizi uyumaya davet ediyor! Daha iyi bir gece uykusu sağlamak adına kaleme alınan eserde, uykunun mahiyeti, insanların niçin gece uyduğu ve modern dönemde uykularımızın hangi sebeplerle kaçtığı ele alınıyor. Burada düz bir tarih akışına başvurulsa da teknolojik cihazlar yüzünden yaşadıklarımız tesirli şekilde irdeleniyor. Kitapta “Artık daha uzun bir hayat sürüyoruz ama daha uykusuz ve mutsuz yaşıyoruz” fikri vurgulanıyor. Aynı zamanda modern tıbbın ötesine geçen yaklaşımla iyi uyku için tavsiyeler veriliyor.