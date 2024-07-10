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İstanbul Modern'de Eliasson sergisine 70 bin ziyaretçi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Modern&#039;de Eliasson sergisine 70 bin ziyaretçi
İstanbul Modern, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Modern'de Eliasson sergisine ziyaretçiler akın etti. “Senin Beklenmedik Karşılaşman” başlıklı sergiyi 70 bin ziyaretçi gezdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul Modern’in sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden eserlere ev sahipliği yaptığı “Senin Beklenmedik Karşılaşman” başlıklı sergisini, bir ayda 70 bin kişi gezdi.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören ve sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisinden, yeni üretimler de dâhil olmak üzere 40’a yakın eser yer alıyor. İzleyiciyi dinamik keşif sürecinin bir parçası olmaya davet eden eserler, benzersiz deneyimlere dönüşüyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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