İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi ziyarete kapatılıyor

İstanbul'un sembol yapılarından, her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan Galata Kulesi depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları için bir ay süreyle ziyarete kapatılacak.

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan, İstanbul'un sembol yapılarından Galat Kulesi ziyaretçilere kapanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulenin depreme dayanıklığının artırılması çalışmaları için bir ay süreyle kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Galata Kulesi'nin çatı onarımı çalışmaları dolayısıyla kulenin 8. katı Kasım 2023'te ziyarete kapatılmıştır. Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

KUŞLARIN GÖÇ MEVSİMİNE GÖRE ÇALIŞILACAK

Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır. Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek, tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir.

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.”