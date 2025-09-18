Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasak

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.

HAFTA SONU UÇUŞLAR DEVAM EDECEK

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Hava şartları uygun olduğunda, yoğunlukla Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden gökyüzüne yükselen balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.

KAPADOKYA'YA NE KADAR TURİST GELİYOR?

Kapadokya'yı yaklaşık 4 buçuk milyon kişi ziyaret etti. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bölgedeki müze ve ören yerlerini 2024'te 4 milyon 374 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi