Kente yeni bir soluk getirecek! Yeni keşfedildi, hemen envantere kaydettiler

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültür envanteri çalışması kapsamında bütün tarihi dokunun kayıt altına alındığını belirtti.

Suruç'a bağlı Köseveli Mahallesi'nde​​​​​​​ bulunan kaya mezarın mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında yer aldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor.

Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde yazıt görülüyor."