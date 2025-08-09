Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Kente yeni bir soluk getirecek! Yeni keşfedildi, hemen envantere kaydettiler

Kente yeni bir soluk getirecek! Yeni keşfedildi, hemen envantere kaydettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kente yeni bir soluk getirecek! Yeni keşfedildi, hemen envantere kaydettiler
Şanlıurfa, Suruç, Kaya Mezarı, Tarihi Eser, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi. Vali Hasan Şıldak bulunan kaya mezarın mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında yer aldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültür envanteri çalışması kapsamında bütün tarihi dokunun kayıt altına alındığını belirtti.

Suruç'a bağlı Köseveli Mahallesi'nde​​​​​​​ bulunan kaya mezarın mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında yer aldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor.

Kente yeni bir soluk getirecek! Yeni keşfedildi, hemen envantere kaydettiler - 1. Resim

Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde yazıt görülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldıİzzet Yıldızhan ailesiyle düğüne katıldı, kızı Zelal tüm bakışları üzerine çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi alanda büyük teyakkuz! Turizm cenneti yapılacak - Kültür - SanatTarihi alanda büyük teyakkuz! Turizm cenneti yapılacakKapadokya semalarında renk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladı - Kültür - SanatRenk şöleni: Uluslararası Balon Festivali başladıOsmanlı sarayının en gizemli bölümü ilk defa kapıları açtı! Karaağalar Koğuşu gün yüzüne çıktı - Kültür - SanatYıllardır restorasyondaydı! İlk defa kapılarını açtıVan'da bulunan gizemli tabletler çözüldü, Urartuların mukaddes şehri ortaya çıktı - Kültür - SanatKörzüt Kalesi'nde bulunan gizemli tabletler çözüldüUsta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladı - Kültür - SanatUsta üçlü ilk kez aynı sahnede! ‘Don Kişot’ için geri sayım başladıKömürlükten 600 yıllık tarih çıktı! - Kültür - SanatKömürlükten 600 yıllık tarih çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...