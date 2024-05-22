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Kırmızı halıda Gazze protestosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırmızı halıda Gazze protestosu
Filistin, İsrail, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde galasında giydiği elbiseyle Filistin'e destek verdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İsrail saldırısı sebebiyle Filistin’de yaşanan insani dram birçok sanat organizasyonu gibi Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’ne de damga vurmaya devam ediyor.

Altın Küreli Avustralyalı kadın oyuncu Cate Blanchett da Filistin’e olan desteğini kıyafetine yansıttı. Dünyaca meşhur yıldızları ağırlayan festivalin kırmızı halısında yürüyen Blanchett, Filistin bayrağının renklerinin yansıdığı kıyafetiyle poz verdi.

Daha evvel de İsrail’i sert şekilde eleştiren oyuncu, Filistin konulu çağrıya da imza atmıştı.

TÜRK EZGİLERİYLE FİLİSTİN'E SES

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencileri, Gazze’deki zulme karşı duyarlılık oluşturmak maksadıyla konser verdi.

Rektörlük binasının tarihî Mavi Salon’unda, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın idaresinde gerçekleştirilen konserde, Türk müziğinin ezgileriyle Filistin’in sesi olundu.

Konserin sonunda Gazze ve Filistin’e adanmış özel besteler seslendiren öğrenciler, hazırlanan pankartlarla Gazze’ye desteklerini dile getirdi. Doç. Dr. Taşçı “Müziğimizi kullanarak, oradaki zulme karşı tepkimizi yansıttık” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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