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Haberler > Kültür - Sanat > Lanhtimos'tan ''Merhamet Hikayeleri'' Renkli ambalajda aykırı hayatlar...

Lanhtimos'tan ''Merhamet Hikayeleri'' Renkli ambalajda aykırı hayatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Emma Stone, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aykırı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, geçen sene dört Oscar alan ama çok tartışılan “Zavallılar”dan sonra yine aynı üslupta bir eserle seyirci karşısında...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Aykırı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, geçen sene dört Oscar alan ama çok tartışılan “Zavallılar”dan sonra yine aynı üslupta bir eserle seyirci karşısında...

Lanthimos’un benzer bir oyuncu kadrosuyla çektiği “Merhamet Hikâyeleri”; Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer’ı bir araya getiriyor.

Üç kısımdan meydana gelen filmde; kendisini makamla esir alan patronundan kurtulmaya çalışan garip bir adam, deniz kazasında kaybolup geri dönen eşini yabancı biri olarak görüp ona gaddarca davranmaya başlayan polis memuru ve kendini özel kabiliyetlere sahip birini bulmaya adayan zayıf bir kadının yaşadıkları işleniyor.

O TANIDIK ÜSLUP

Lanthimos’un o bilindik “aşırı öz güvenli” üslubunun birçok özelliğini yansıtan “Merhamet Hikâyeleri”, ustalıklı ve şiddetli oyunculuk performanslarına ev sahipliği yapıyor. Ancak Lanthimos; sathi fi kirlerini yıldız aktör ve aktrisler yoluyla pahalı bir ambalaja koyarak absürt hikâyeler içinde sunuyor. (Yine de ilk kısımdaki kapitalizm eleştirisi diğerlerine kıyasla tesirli oluyor.)

Neticede seyircisini devamlı geren, aşırı rahatsız eden, hatta uç sahneleriyle mide bulandıran ve yalnızca Lanthimos’un hayranlarına hitap eden bir film ortaya çıkıyor...

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Kum Zambagı”
● “Reyhan”
● “Çılgın Hırsız 4”
● “Rizk’in Oğulları 3”
● “Zuhruf Saye”
● “Spy x Family Code: White”

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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