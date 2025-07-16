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‘Marcus Aurelius’ cuma günü Türkiye’de! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Marcus Aurelius’ cuma günü Türkiye’de! 
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan Marcus Aurelius heykelinin cuma günü Türkiye’de olacak. Antik heykel uzun çabalardan sonra geri geliyor.

MURAT ÖZTEKİN -  Akademik çalışmalar, diplomatik çabalar ve hukuk mücadelesiyle Anadolu kökenli bir tarihî eser daha Türkiye’ye dönüyor.

Ülkemizden kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan Marcus Aurelius heykelinin cuma günü Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Yıllarca ABD’nin Cleveland Sanat Müzesinin koleksiyonunda yer alan heykel, uzun çalışmaların ardından ana vatanında sanatseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 1.800 yıllık eserin çeşitli sergilerden sonra Antalya Arkeoloji Müzesinde teşhir edilmesi bekleniyor. Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bir filozof olarak tasvir edildiği heykelin, 1960’lı yıllarda Burdur’daki Boubon antik şehrinden kaçak kazılarla yurt dışına kaçırıldığı ve yıllarca el değiştirdiği biliniyor.

Antik çağın en nadide bronz eserlerinden biri olarak kabul edilen heykel, MS 2. ve 3. asırlara tarihlendiriliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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