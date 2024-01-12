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    Martin Scorsese Hazreti İsa filmi çekecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meşhur yönetmen Martin Scorsese, Hazreti İsa hakkında bir film yapmak için kolları sıvadı.

    Martin Scorsese Hazreti İsa filmi çekecek
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Senaryosu tamamlanan film, çok tartışılacağa benziyor. Zira Scorsese “din hakkındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için” bu filmi çekeceğini ama “din propagandası yapmak istemediğini, Hazreti İsa’nın temel öğretilerine odaklanacağını” ifade etti. Böylece eserin Peygamber’in hayatını ne kadar yansıtacağına dair akıllarda soru işaretleri meydana geldi.

    YÖNETMENİN EN KISA FİLMİ OLACAK

    Yaklaşık 80 dakika sürmesi planlanan yapım, yönetmenin en kısa filmi olacak. Yazar Shusaku Endo’nun bir kitabından adapte edilecek eserin bu sene içinde çekilmesi bekleniyor. Scorsese, daha evvel film hakkında Papa Francis’le görüşme yapmıştı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Film
    Haberler > Kültür - Sanat > Martin Scorsese Hazreti İsa filmi çekecek
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