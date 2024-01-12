Martin Scorsese Hazreti İsa filmi çekecek

12 Ocak 2024 08:20 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 08:23

Senaryosu tamamlanan film, çok tartışılacağa benziyor. Zira Scorsese “din hakkındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için” bu filmi çekeceğini ama “din propagandası yapmak istemediğini, Hazreti İsa’nın temel öğretilerine odaklanacağını” ifade etti. Böylece eserin Peygamber’in hayatını ne kadar yansıtacağına dair akıllarda soru işaretleri meydana geldi.

YÖNETMENİN EN KISA FİLMİ OLACAK

Yaklaşık 80 dakika sürmesi planlanan yapım, yönetmenin en kısa filmi olacak. Yazar Shusaku Endo’nun bir kitabından adapte edilecek eserin bu sene içinde çekilmesi bekleniyor. Scorsese, daha evvel film hakkında Papa Francis’le görüşme yapmıştı.