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    Doğu Demirkol'dan Yaşam Koçu, modern hurafecilerle alay ediyor

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Yoga hocaları, astrologlar, yaşam koçları ve niceleri… Son yıllarda seküler dünyada başka bir “ruhban sınıf” ortaya çıktı âdeta. Üstelik istismar potansiyeli de çok fazla… Komedi filmleri ve stand-up gösterileriyle -menfi ve müspet şekilde- adından söz ettiren Doğu Demirkol ise bu durumu odağına aldı! 

    Doğu Demirkol&#039;dan Yaşam Koçu, modern hurafecilerle alay ediyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Haber Merkezi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Popüler isim, senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı “Yaşam Koçu” filminde modern hurafelerle şekillenen hayatların trajikomik hâllerini karikatürize ediyor. Yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği eserde; Yağmur Tanrısevsin ve Bülent Çolak da başrollerde…
    Daha evvel “Doğu” adlı platform dizisinde kendi hayat hikâyesini işleyen Demirkol, yine benzer bir yerden yola koyuluyor. Mazisinden izler olan eserde bu defa silik rollerde bile zor yer bulan Cafer adlı genç bir oyuncu karakterine bürünüyor. Kankam dediği Helin ise gözden düşmüş ve bunalım içerisinde bir aktris... Cafer, Helin’i yaşam koçu ve astrologlara götürürken kendisinin de bu konuda ekmek yiyebileceğini fark ediyor. Derken yaşam koçu olarak ortaya çıkıyor ve olanlar oluyor...

    MUTLULUK BEZİRGÂNLARI

    Eser Türkiye’deki belirli bir kesimin tenakuzlarını yansıtan, komediye müsait, enteresan bir noktadan çıkış buluyor. Filmde modern mutluluk bezirgânlarının hâlleri, sıkı gözlemlerden süzülerek komedi unsuruna dönüştürülüyor. 
    Demirkol’un oyunculuk performansı tesirli. Ancak onu sınırlayan şeyler var; en büyüğü ise kaleme aldığı senaryo... Hikâye gelişimi çok hızlı gerçekleşiyor, senaryonun ilerleyen kısımlarında da boşluklar göze çarpıyor. Diyalogların yoğun yer tuttuğu eserde, yer yer incelikli mizah boşluğunu ise kaba sözler dolduruyor. 
    Hasılı “Yaşam Koçu” mizaha çok müsait büyük potansiyelinin altında kalsa da konusuyla yerli komedi türünde nispeten yenilik katan filmlerden oluyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Haber Merkezi
    Doğu DemirkolYaşam Koçu
    Haberler > Kültür - Sanat > Doğu Demirkol'dan Yaşam Koçu, modern hurafecilerle alay ediyor
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