Mezar odasında bulunan figür heyecanlandırdı! Arkeologların karşısına ilk defa çıktı

Perre Antik Şehri'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan "Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor" diyerek açıkladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Şehri'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Alkan, gazetecilere, kazıların "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi.

14 KİŞİNİN GÖMÜLÜ OLDUĞU ODA MEZARDAN ÇIKTI

Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ile içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktaran Alkan, yapılan incelemede figürlerin, Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğunu ifade etti.

Eserlerin bulunmasının büyük heyecan oluşturduğunu dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Bu mezar, hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar. Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını, kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

