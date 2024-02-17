Müftülükten sanat sergisi! Gelirleri Gazze'ye gönderilecek

Adıyaman Kahta İlçe Müftülüğü tarafından özel sanat sergisi açıldı. Gazze'ye yönelik yardım için düzenlenen sergiye pek çok hat, ebru, filografi sanatçısı eserleriyle destek verdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Gazze’ye yardım amaçlı özel sanat sergisi açıldı. Açılış programında sanatseverler Gazze'ye duydukları duyarlılığı sanatın gücüyle birleştirerek sergiyi ziyaret etti.

Sergiye yoğun ilgi gösterilirken ziyaretçiler hem sanatın güzelliklerini hem de Gazze'ye yapılan bu anlamlı katkıya destek oldu.

Sergide ebru, hüsn-i hat, bakır kakma, filografi, yağlı boya ve baskı gibi çeşitli sanat alanlarından gelen eserler yer alıyor.

Sergide yer alan çeşitli sanat alanlarından gelen eserler, Gazze'nin yaşadığı zorluklara dikkat çekerken, umudu ve dayanışmayı da simgeliyor.

SANATÇILAR BİR ARAYA GELDİ

Sergiye katkı sunan birçok sanatçı, eserleriyle Gazze'ye destek mesajlarını aktardı.

Sergide, Hattat Mahmud Şahin, Hattat Halil Karaca, Hattat Emre Özdemir, Doç. Dr. Ebubekir İnan, Hattat Ömer Taş, Hattat Ramazan Taştan, Hattat Şerife Ergen, Hattat İbrahim Akgün, Abdülhamid Özçelikel, Hattat Hüseyin Seyhan Fidan, Ebru Sanatçısı Ahmet Çevik, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, Dr. Öğr. Üyesi Semih Çınar, Öğr. Gör. Mehmet Demiralp, Hattat Mehmet Bayram ve Ebru Sanatçısı Mustafa Erkan gibi isimlerin eserleri sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Kahta Müftüsü Rıfat Çevik, Gazze'ye yönelik bu destek etkinliğinin önemine vurgu yaptı.

İnsani yardımın ve dayanışmanın önemini belirten Çevik, sanatın birleştirici gücüyle yapılan yardımların daha da anlamlı hale geldiğini ifade etti.

Kahta Müftülüğü'nün öncülüğünde düzenlenen program, sanatın ve insanlığın sınırlarını aşarak, umudu ve dayanışmayı bir araya getiriyor.

Bu sayede Gazze'deki drama sessiz kalanları cesaretlendirerek sanatın gücü ile tepki göstermeleri için bir örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Sergi, Kahta Müftülüğü çok amaçlı salonunda 20 Şubat’a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.