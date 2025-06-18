Müzayedelere teknolojik takip! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yurt dışına kaçırılan eserlere dair çalışmalarını anlattı

Hem 12 aya yayılan arkeolojik kazılar hem de yurt dışından iade edilen eserlerle Türkiye’deki müzelerin envanteri genişliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Ancak ülkemizdeki müzelerin önemli bir kısmı envanterinin çok azını sergileyebiliyor. Bu yüzden müze depolarında korunan eserler, “102. Yılda 102 Sergi” projesiyle gün yüzüne çıkarılıyor. Proje çerçevesinde şimdiye kadar 50. sergi açıldı ve 2 bin 500’den fazla eser ilk defa ziyaretçilerle buluşturuldu.

51. sergi ise önceki günlerde “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” adıyla İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde (TİEM) kapılarını açtı. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kültür envanterinin giderek genişlediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlatan Yazgı “Yurt dışına hukuksuz şekilde çıkarılan eserlerimizin peşine düştük ve çok ciddi başarılar elde ettik. Eserlerin birçoğunu teslim alıp getirmek de bana nasip oldu. Yurt dışından getirilen bu eserlerimizi yakında ayrı bir şekilde sergileyeceğiz. Çalışmalara devam ediyoruz” diyor.

“TÜRKLER PEŞİMİZİ BIRAKMAZ” DİYORLAR

Yurt dışına kaçırılan eserlere dair yapılan çalışmaların detaylarını da anlatan Yazgı “Şu anda sadece bir ekibimiz müzayedeleri inceliyor. Çok açıklamıyoruz ama farklı teknolojileri kullanıyoruz ve eserlerimizi buluyoruz. Bunların yanı sıra 12 ülke ile protokol imzaladık. Bu sayede bütün dünyadaki simsarlar ‘Türkler peşimi bırakmazlar’ diyerek artık Anadolu kökenli eserleri almıyorlar. Eser kaçakçılığı bir arz ve talepten meydana geliyor. Eğer biz talebi bitirirsek, bu işi yapanların bir gayesi olmayacak” diye konuşuyor. Yazgı, kazıları 12 aylık bir planlama içerisine getirdiklerini, keşfedilen eserlerin bilimsel çalışmalarının yapılarak sergilendiğini söylüyor.

2 BİN 500’den FAZLA ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

“102. Yılda 102 Sergi” çerçevesinde depolarda bulunan gün yüzü görmemiş eserleri teşhir ettiklerini kaydeden Yazgı “Şu ana kadar 3 bin 19 tane eser sergiledik. Bunun 2 bin 585 tanesi ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Çünkü elimizdeki imkanlar sınırlı, bu geçici sergilerle daha ziyaretçileri tekrar müzelere davet ediyoruz. Elbette yeni müzelere de ihtiyacımız var. Bu yüzden müzelerdeki yeni teşhir alanları oluşturuyoruz” diyor. Yazgı, “Leyla Asım Turgut” sergisiyle farklı bir kişiliğin koleksiyonunu halkla buluşturduklarını söylüyor.