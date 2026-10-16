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Kültür - Sanat

Müzelerde tedbirler artacak! Bakan Ersoy, kayıp eserlere dair iddiaları cevapladı

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Müzelerde tedbirler artacak! Bakan Ersoy, kayıp eserlere dair iddiaları cevapladı
Başlık ResmiMüzelerde tedbirler artacak! Bakan Ersoy, kayıp eserlere dair iddiaları cevapladı

Bazı eserlerin kayıp olduğu iddiasını yalanlayan Bakan Ersoy “Müzelerde her yıl düzenli sayım yapılıyor” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müzelerdeki bazı kültür varlıklarının kayıp olduğuna veya akıbetlerinin bilinmediğine dair iddiaları cevapladı. Ersoy, müzelerde gerçekleştirilen sayım çalışmaları sonucunda tespit edilen hususlar ağırlıklı olarak geçmiş dönem uygulamalarından kaynaklanan kayıt farklılıkları, parça-bütün ilişkisi bulunan eser gruplarının yeniden değerIendirilmesi ve envanter sistemlerinin güncellenmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti. Bakan Ersoy TBMM’de milletvekillerinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, müzelerde bulunan eserlerin sayımının her yıl sonunda yapıldığını belirterek, kayıp olan kültür varlıkları için araştırma ve arama süreçleri yürütüldüğünü söyledi. Ersoy, müze ve ören yerlerinde güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi ve koruma altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ‘Güvenlik Sistemi Kurulması Projesi’ başlatıldığını da kaydetti.

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Bakanlıkça yürütülen Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) Projesi çerçevesinde, müzelerde bulunan taşınır kültür varlıklarının dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Bakan Ersoy, proje ile bugüne kadar 1 milyon 150 binden fazla eserin sisteme aktarıldığını söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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