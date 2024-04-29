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Osman Hamdi’nin kızına mektubu gün yüzüne çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osman Hamdi’nin kızına mektubu gün yüzüne çıktı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk müzeciliğinin kurucu ismi ve modern anlamda Türk resim sanatının köşe taşı sayılan ressam Osman Hamdi’nin orijinal imzalı el yazısıyla kızına kaleme aldığı mektubu gün yüzüne çıktı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Online Müzayede’nin internet sitesinde açık artırmaya sunulan 14 Şubat 1907 tarihli mektupta “Mozart’ın İkinci Konçertosu anısına bu çerçeveyi büyük piyanist küçük Nazlı’ya veriyorum” ifadesi yer alıyor.

Osman Hamdi’nin kızına mektubu gün yüzüne çıktı - 1. Resim

130 BİN LİRADAN ALICI BULDU

Tarihî mektup 100 bin TL-180 bin TL tahmini satış rakamıyla koleksiyonculara sunuldu. Eser, önceki gece yapılan açık artırmada 130 bin liradan alıcı buldu.

Osman Hamdi’nin kızına mektubu gün yüzüne çıktı - 2. Resim

AKYAVAŞ'IN 'KABE'Sİ MÜZAYEDEYE ÇIKIYOR

Doğu kültüründen ve Türk İslam sanatlarından ilhamlar alan ressam Erol Akyavaş’ın Kâbe’yi tasvir ettiği çalışmalarından biri olduğu düşünülen isimsiz eseri müzayedeye çıkıyor. Eser, Artam’ın 5 Mayıs’ta yapacağı “392. Müzayede Modern ve Çağdaş Tablolar” adlı açık artırmasında satışa sunulacak. 1987 tarihli tuval üzerine karışık teknikle yapılmış eser, 500 bin TL açılış rakamıyla açık müzayedede yer alacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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