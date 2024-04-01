Pervin Özdemir'in seramikleriyle dünyanın nefesini keşfetmek

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bu yıl, uluslararası seramik sanatçısı Pervin Özdemir'in liderliğinde düzenlenen 3. Kil Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. "TOPRAĞIN NEFESİ" temasıyla hazırlanan sergi, 25 çalıştay üyesinin katkılarıyla 26 Şubat - 26 Mart 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.

SELİN HAYAT HACIALIOĞLU'NUN HABERİ — Sergi, mitolojik figürlerin yanı sıra doğanın ve evrenin gizemlerini yansıtan eserlerle zenginleşti. Bu eserler arasında özellikle dikkat çeken, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Homeros heykelinden ilham alınarak Pervin Özdemir tarafından oluşturulan kil heykeli oldu. Bu özgün eser, sanat dünyasına taze bir bakış açısı getirerek, seramik sanatının sınırlarını genişletti.

Pervin Özdemir, seramik sanatının sadece estetik bir ifade olmanın ötesinde, geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğuna inanıyor. Sergideki her eser, mitolojik hikâyeleri yeniden canlandırarak, seramiğin derin kökenlerini temsil etti. Özdemir, "Toprağın pişirilmesi ile ölümsüzlüğün kapısından içeri girilir," diyerek sanatının felsefesini vurguluyor.

Özdemir, İzmir'de doğmuş ve Türkiye'yi uluslararası da teslim etmiş bir seramik sanatçısı ve sanatını toprak ve ateşin dönüştürücü gücüyle şekillendiriyor. Özdemir'in yolculuğu, sadece bir sanat çabası olmanın ötesine geçerek, eserleri aracılığıyla kültürel mirası ve üretici ifadeyi simgeleyen bir hale geliyor.

Özdemir'in hikayesi, sanat ve üreticilikle erken yaşta kurduğu ilişkilerin gelecekteki kariyerinin temelini attığı İzmir'in canlı şehrinde başlıyor. "1951 İzmir doğumluyum. Bugün eserlerimi kendi atölyemde hazırlıyorum ve sergilere katılıyorum," diyerek anlatıyor.

Seramik sanatına derinlemesine dalışı, 1980'lerde İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde başlıyor ve aynı dönemde Resim ve Heykel Müzesi Koruma Derneği ve Turgut Pura Vakfı'nda aktif olarak yer alıyor.

Seramiğe yönelmesi hakkında, "Kız Lisesi yıllarında ilk sanat toplantılarına katıldım. Ailemde sanatla iç içe büyüdüm. Babamın döküm atölyesinde geçirdiğim zamanlar ve orada hissettiğim merak, beni toprak ve ateşle çalışmaya yönlendirdi," sözleriyle ifade ediyor.

Mitoloji, kadın ve doğal hayat gibi konuları eserlerine yansıttığını ve kadın sorunlarına, sosyal sorunlara modern bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtiyor.

Sanat hayatı boyunca elde ettiği başarılar ve aldığı ödüller üzerine konuşan Özdemir, "İlk kişisel sergimi Efes Antik Kenti Yazılı Belgeler Galerisi'nde 120 yapıt ile gerçekleştirdim. 1991'de Altın Testi ve 1994'te 2. Altın Testi yarışmalarında ödül aldım," diye paylaşıyor. Ayrıca, Turgut Pura Vakfı yarışmalarında ödüller aldığını ve adına 'Pervin Özdemir ödülü' verilmeye başlandığını belirtiyor.

Sanatının toplumsal ve kültürel etkileri hakkında düşüncelerini paylaşan Özdemir, "Hlikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı anısına hazırladığım rölyef çalışmaları ile 'Kültür Bakanlığı Anadolu Uygarlıklarına Hizmet Ödülü'nü aldım. Seramik sanatının toplumda kabul görmesi için çalıştım ve bu alanda gönül vermiş seramikçilerle birlikte sanatımızı ileri taşımaya çalışıyorum," diye ifade ediyor.

2010 yılında Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde 100. seramik sergisini açan Özdemir, geleceğe dair planlarını ve hedeflerini paylaşıyor. "Kadın ve toplumsal konuları işlemeye devam ederek sanatımı daha fazla insana ulaştırmayı planlıyorum. Seramik sanatının güzellik ve derinliğini daha geniş bir kitleye aktarmak istiyorum," diyor.

Özdemir, 20 yıl boyunca Güzelyalı Kültür Merkezi'nde verdiği seramik dersleri ve yetiştirdiği öğrenciler fikirleri de paylaşıyor. "Genç sanatçılara, seramiğin sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu öğrettim. Sanatı yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini ve kendi üreticiliklerini keşfetmelerini teşvik ettim," diye açıklıyor.

Pervin Özdemir'in seramik sanatına olan yaklaşımı, derin kültürel bağlılık ve geçmişi gelecek nesillere aktarma arzusu ile belirginleşiyor. Türk kültürünün çeşitli yönlerini seramiklerine yansıtan Özdemir, eserleri aracılığıyla bu kültürel mirası koruma ve paylaşma görevini üstleniyor.

Özdemir için seramik sanatı, estetik bir ifadenin ötesinde, kültürel değerleri ve hikayeleri yaşatma ve dünyaya tanıtma amacı taşıyor. Eserlerinde yer alan her detay ve motif, Türkiye'nin kültürel zenginliğine ve geçmişten gelen bilgeliklere ışık tutuyor.

Pervin Özdemir'in sanat yolculuğu, Türkiye'de ve uluslararası alanda, seramik sanatının sadece görsel bir çekicilikten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel bir iletişim aracı olarak işlev gördüğünü ortaya koyuyor.

Böylelikle, seramik sanatını kullanarak, Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası bir sahnede tanıtma ve bu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırma amaçları, Özdemir'in çalışmalarının altında yatan temel motivasyonlar arasında yer alıyor.