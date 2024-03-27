Sanatçı Emrah Yücel’den Ramazana has sergi, eserler mesaj veriyor

Emrah Yücel “Bu eserler toplumun üzerinde mutabık olduğu bir metinden yola çıkarak bize değerlerimizi tekrar hatırlatıyor” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yazı ressamı olarak anılan sanatçı Emrah Yücel’in Kur’ân-ı kerimdeki sureleri işlediği sıra dışı kaligrafi eserleri, DG Art Galeri’de açılan “Bir Okunmayan Mesajınız Var” adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Latin kaligrafisiyle yapılmış 29 eserin yer aldığı sergi hakkında sorularımızı cevaplayan sanatçı Yücel, ilahi metinlerden yola çıktıklarını kaydederek “İçinde yer aldığımız Orta Doğu coğrafyasında, dünyaya medeniyeti ve birlikte yaşama duygusunu öğretmiş olan halklar, maalesef şimdi barışa muhtaç hâle geldi. İnsanlar kendilerine öğrettiğimiz şeyleri bize anlatıyorlar. Belki de ders almıyoruz, bize gelen mesajı unutuyoruz. Bu eserler ise toplumun büyük bir kesiminin üzerinde mutabık olduğu bir metinden yola çıkarak bize değerlerimizi tekrar hatırlatıyor” diyor. Orta Doğu insanın bir fasit dairenin içerisinde dönüp durduğunu ifade eden Yücel “Ben de buradan yola çıkarak eserleri çember formunda tasarladım. Böylece bulunduğumuz coğrafyadaki sıkışmışlığı göstermek istedim. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamış olmanın verdiği bir hâl bu belki de…” ifadelerini kullanıyor. Küratörlüğünü sanatçı Zeynep Öztürk’ün üstlendiği sergi 5 Nisan’a kadar Piyalepaşa’daki galeride görülebilecek.