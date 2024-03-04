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Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ramazan, Eyüpsultan, Mahya, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

450 yıllık Osmanlı mirası mahyaların ilki Eyüpsultan Camii'ne asıldı. Ramazan ayının öncesinde hazırlanan mahyalar, son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından asılan itinayla yerleştirildi.

"On bir ayın sultanı" Ramazan'da camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyaların ilki, Eyüpsultan Camii'ne asıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye’nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı.

Usta ve ekibi mahyayı asmak için önce minareye çıktı. Daha sonra Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde saatler süren çalışmayla caminin iki minaresi arasına yerleştirildi.

Camiye asılan mahyada, ilk günlerde 'Ramazan Kuran ayıdır' yazısı yer alacak.

Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı - 2. Resim

Özenle hazırlanan mahyaların İstanbul'da bulunan diğer tarihi camilere de asılması için çalışmalar devam ediyor. Ramazanın simgesi mahyanın asıldığı anlar havadan görüntülendi.

Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı - 1. Resim

"BU SENENİN TEMASI, RAMAZAN VE AHİRET BİLİNCİ"

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren mahya ustası Kahraman Yıldız, "Şuan da mahyalar depoda bulunuyor.

Bütün selatin camilerin mahyaları orada duruyor. Şaban ayının 15'inde Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yazışmalar oluşuyor.

Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı - 3. Resim

Bundan sonra işe başlıyoruz. Camilerimizin yazılarını yazdık. Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu bir tema vardı.

O temayı bu sene uygulamaya çalışıyoruz. Bu senenin teması; 'Ramazan ve ahiret bilinci'. Buna istinaden yazılar yazıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Eyüpsultan'da mahya asmaya başladık.

İlk yazımızı, 'Ramazan Kur'an ayıdır' şeklinde buraya asacağız. Her camiye 5'er tane mahya asacağız.

Eyüpsultan Camii, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Eminönü Yeni Camii, Ayasofya-i Kebir Camii, Üsküdar Cedid Valide Sultan Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii. Bursa Ulu Camii ile de yazışmalar devam ediyor.

Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı - 4. Resim

Hazırlık süresi çok yoğun geçiyor. Önce yazılarımızı bir kağıt üzerine çıkarıyorum. Şablon olarak hazırlıyorum. Yere koyduğumuz şablona duyları takarak bir yazı oluşturuyoruz.

Daha sonra camiler ve minareler arasında bir düzenek kuruyoruz. Bu düzenekten sonramahyalarımızı asmaya başlıyoruz. 

Ramazan Kur'an ayıdır! İlk mahyalar Eyüpsultan Camii'ne asıldı - 4. ResimDiğer yazılarımızı ise yazıyı topluyoruz, minareden aşağıya indirmeden yukarıda duyların yerini değiştirerek yazılarımızı oluşturuyoruz.

5 gün arayla 5'er tane yazı şeklinde. En son bayram mahyası var. Bayram yazısı yazacağız ve Ramazan bitecek Allah izin verirse" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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