Sagalassos’un ışıkları yanıyor!

Türkiye’de gece müzeciliği giderek yaygınlaşıyor... Efes, Hierapolis ve Nemrut’un ardından Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos antik şehri de yakında yıldızlar altında ziyaret edilebilecek.

İlk yerleşim izlerinin 12 bin yıl öncesine uzandığı antik şehirde yürütülen çalışmalarda, Sagalassos’un ışıkları önceki gece deneme amaçlı ilk defa yandı. Gece müzeciliği kapsamında tiyatro, odeon, agora ve abidevi çeşmeler özel ışıklarla akşam serinliğinde ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunacak.

Sagalassos Kazı Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, Yukarı Agora ve yol üzeri ışıklandırmada sona gelindiğini belirterek, “Geçen yıl antik kenti 115 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene ziyaretçi sayımızın 120-125 bin civarı olacağını zannediyorum. Gece gezme imkânı ile bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyorum” dedi.