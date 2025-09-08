Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hind'in sesi Venedik'te yankılandı! 'Gümüş Aslan' ödülü Gazze'yi anlatan filmin

Venedik Film Festivali’nde Gazze’de hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Receb’in hikâyesini anlatan “Hind Receb’in Sesi” filmi Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülü’nü aldı. Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, “Sinema vahşeti silemez ama onun sesini yaşatabilir” dedi.

MURAT ÖZTEKİN - Batı’daki film festivallerine Gazze’de yaşanan insani dram damga vurmaya devam ediyor... 82.

Uluslararası Venedik Film Festivali’nde de “Altın Aslan”ı, Jim Jarmusch’un “Father Mother Sister Brother” filmi alırken “Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülü”, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatının kaybeden 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb’in hikâyesinin işlendiği “The Voice of Hind Rajab” (Hind Receb’in Sesi) filmine verildi.

"SİNEMA ONA YAPILAN VAHŞETİ SİLEMEZ AMA..."

Eserin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Hind’in sesi bütün dünyanın duyabildiği bir kurtuluş çığlığıydı ama kimse cevap vermedi. Sesi, hesap sorulup adalet sağlanana kadar yankılanmaya devam edecek. Sinema onu geri getiremez veya ona yapılan vahşeti silemez ama onun sesini muhafaza edebilir” dedi.

Eserinin Gazze’deki savaşı durdurmaya vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen yönetmen, konuşmasını “Özgür Filistin” ifadesiyle tamamladı. Ana Cristina Barragan, Anuparna Roy ve Maryam Touzani gibi sinemacılar da ödül törenindeki konuşmalarında Filistin’e desteklerini açıkladı.

