Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın Laporte transferine taş koydu! Yeni sağ bekle anlaşma sağlandı

Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın Laporte transferine taş koydu! Yeni sağ bekle anlaşma sağlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Athletic Bilbao, Beşiktaş&#039;ın Laporte transferine taş koydu! Yeni sağ bekle anlaşma sağlandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gözhan Sazdağı’nı bitiren Beşiktaş stoper transferinde son düzlükte. Siyah beyazlılar oyuncuyla anlaşmaya varmıştı ancak Athletic Bilbao’nun yeniden devreye girmesi işi yokuşa sürdü.

MURAD TAMERAvrupa’da transferin kapandığı son gün evraklarda yaşanan problem sebebiyle transferleri gerçekleştiremeyen İspanyol kulübü, FIFA’ya itirazda bulundu. FIFA, Athletic Bilbao’nun başvurusunun ardından Laporte dosyasını inceleyip karar verecek.

YENİ KANAT SAZDAĞI

İspanyol basınına göre, benzeri durumlar dikkate alındığında durumun değişmesi beklenmiyor. Beşiktaş, Laporte’nin yaklaşık 13 milyon avro olan maaşının büyük bölümünü Al Nassr’ın karşılaması hâlinde tecrübeli stoperi takıma katmak istiyor. Sağ bek konusunda da Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile anlaşma sağlandı. Svensson’un ayrılığı sonrası resmi imzalar atılacak. Öte yandan Taylan Bulut’un yerli statüsünde oynaması için yapılan başvuru da kabul edildi.

Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın Laporte transferine taş koydu! Yeni sağ bekle anlaşma sağlandı - 1. Resim

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Siyah beyazlıların ilgilendiği 31 yaşındaki İspanyol savunmacının güncel piyasa değeri 15 milyon avro.

11 NUMARA CENGİZ'İN

Beşiktaş’ın son transferi Cengiz Ünder kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah beyazlı renklere bağlayan resmî sözleşmeye imza attı. Çalışmalara başlayan yıldız oyuncu Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Serdal Adalı ile buluştu. Cengiz Ünder, Beşiktaş’ta 11 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

