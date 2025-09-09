Beşiktaş'a kötü haber: Yeni transfer sedyeyle oyundan çıktı

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynanan Güney Afrika – Nijerya mücadelesinde sakatlık yaşadı.

SEDYEYLE OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ndidi, maçın 70. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve kenara sedyeyle alındı.

OSIMHEN DE SAKATLANMIŞTI

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken kontrollerin ardından sakatlık durumu netleşecek.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen de Ruanda ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirmiş ve Türkiye'ye dönmüştü.