Dünya Kupası Elemeleri'nde müthiş gece: Tam 38 gol atıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 karşılaşma oynanırken tam 38 gol atıldı.

I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti.

FRANSA KAZANDI

D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.

RONALDO ATTI, PORTEKİZ KAZANDI

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

İNGİLTERE 5 ATTI

K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Azerbaycan-Ukrayna: 1-1

Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

Ermenistan-İrlanda: 2-1

Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2

I Grubu

Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

Sırbistan-İngiltere: 0-5

Arnavutluk-Letonya: 1-0