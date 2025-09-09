Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 gollü maç

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 7 maç oynandı. Gecenin en gollü maçında İtalya, İsrail'i 5-4'lük skorla devirdi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, Macaristan'da oynanan maçta İsrail'i 5-4'lük skorla mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasına 7 maçla devam edildi. Elemelerde B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

B Grubu

İsviçre-Slovenya: 3-0

Kosova-İsveç: 2-0

C Grubu:

Belarus-İskoçya: 0-2

Yunanistan-Danimarka: 0-3

I Grubu:

İsrail-İtalya: 4-5

L Grubu:

Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0

