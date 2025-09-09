Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 gollü maç
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 7 maç oynandı. Gecenin en gollü maçında İtalya, İsrail'i 5-4'lük skorla devirdi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, Macaristan'da oynanan maçta İsrail'i 5-4'lük skorla mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasına 7 maçla devam edildi. Elemelerde B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
B Grubu
İsviçre-Slovenya: 3-0
Kosova-İsveç: 2-0
C Grubu:
Belarus-İskoçya: 0-2
Yunanistan-Danimarka: 0-3
I Grubu:
İsrail-İtalya: 4-5
L Grubu:
Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1
Hırvatistan-Karadağ: 4-0
Editör: Emrah Taşçı