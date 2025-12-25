Kapalıçarşı'da yıllardır tanıdıkları esnafa güvenen 50 kişi 50 milyon doların üzerinde dolandırıldı. Dolandırılan vatandaşlar yaşadıkları olayın şokunda olduklarını söyleyip "Parmaklarım donuyordu. Zor şartlarda kazandım. 40 yıllık emeğim gitti" dedi.

İstanbul Kapalıçarşı’da yıllardır süren esnaf ilişkileri büyük bir krizle sarsıldı. Aynı çarşıda omuz omuza ticaret yapan esnafın, güvendikleri bir meslektaşları tarafından milyonlarca dolarlık vurguna uğradığı ortaya çıktı.

ATV Haber'e göre, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, çevresinden borç aldığı nakit para ve altınlarla ortadan kayboldu. İddiaya göre yaklaşık 50 kişi, toplamda 50 milyon doların üzerinde zarara uğradı. Şüpheli kuyumcudan ise günlerdir haber alınamıyor.

Mağdur esnafın büyük bölümü, yıllara dayanan dostluk ve güven ilişkisi nedeniyle borç verirken çek, senet ya da yazılı belge almadı. Kuyumcunun ortadan kaybolmasıyla birlikte mağdurlar ne yapacaklarını şaşırdı.

“160 BİN DOLARLIK PIRLANTA VERDİM”

Dolandırıldığını söyleyen bir mağdur, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"160 bin dolarlık pırlanta verdim. Ödeyeceğiz ödeyeceğiz diyorlar ama sahtekarlık yapıyorlar"

Bir başka mağdur ise kaybının hayat birikimi olduğunu vurgulayarak, “Parmaklarım donuyordu. Zor şartlarda kazandım. 40 yıllık emeğim gitti” dedi.

Zararın boyutu ise dudak uçuklattı. Bir mağdur, “20 kilo altın, 945 bin dolar verdim. Ayrıca 6 kilo altın bozdum, 350 bin euro teslim ettim” ifadelerini kullandı.

İddialar bununla da sınırlı değil. Bazı mağdurlar, kaçmadan önce söz konusu kuyumcunun silahla tehditte bulunduğunu, hatta fiziksel saldırı yaşandığını öne sürdü.

Bir esnaf, "Kasaya geçti, bana silahını çekti. Arkamdan koştu. Silahla kafama vurup yardı" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yaşananların ardından mağdur esnaf ve vatandaşlar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kapalıçarşı’daki olay, sektörde büyük yankı uyandırırken gözler firari kuyumcuya çevrildi.

