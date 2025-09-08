Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli maçta sakatlanmıştı, 6 hafta yok

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile karşılaşan İspanya'da sakatlık geçiren Nico Williams, uzun süre sahalardan uzak kalacak. 

İspanya'nın Türkiye ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nico Williams'ın sağlık durumu belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Türkiye - İspanya maçında sakatlanan Athletic Bilbaolu yıldız , 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Nico Williams, Konya'da A Milli Takım'a karşı oynanan maçın ilk yarısının son anlarında sakatlanmış ve yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.

Athletic Bilbao'da bu sezon 3 maçta süre bulan 23 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

