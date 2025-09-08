Milli maçta sakatlanmıştı, 6 hafta yok

İspanya'nın Türkiye ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nico Williams'ın sağlık durumu belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Türkiye - İspanya maçında sakatlanan Athletic Bilbaolu yıldız , 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Nico Williams, Konya'da A Milli Takım'a karşı oynanan maçın ilk yarısının son anlarında sakatlanmış ve yerini Ferran Torres'e bırakmıştı.

Athletic Bilbao'da bu sezon 3 maçta süre bulan 23 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.