Tam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attı

Tam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attı
Spor Haberleri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Moldova'yı konuk eden Norveç, Manchester Cityli yıldızı Erling Haaland'ın alev aldığı maçta sahadan 11-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Erling Haaland'ın 5 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Moldova'ya gol yağdırdı.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine büyük bir üstünlük kuran Norveç, sahadan 11-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.

HAALAND 5 GOL BİRDEN ATTI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Horn Myhre, 11,36,43, 52 ve 83. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Martin Ødegaard, 67, 76, 79 ve 90+1. dakikalarda Thelo Aasgaard kaydetti. Moldova'nın tek golünü ise 74. dakikada Leo Skiri kendi kalesini gönderdi.

Tam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attı - 1. Resim

45 MAÇTA 48 GOL

Norveç'te mücadeleyi 5 gol ve 2 asistle tamamlayan Haaland, milli takımla çıktığı 45 karşılaşmada 48 gol ve 6 asistlik inanılmaz bir performans ortaya koydu.

NORVEÇ 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla grubunda 5'te 5 yapan Norveç, 9 puanlı İtalya'nın önünde liderliğini sürdürdü. Puanla tanışamayan Moldova ise son sırada kaldı. Norveç gruptaki bir sonraki maçını sahasında İsrail ile oynayacak.

Puan durumu

1- Norveç: 15
2- İtalya: 9
3- İsrail: 9
4- Estonya: 3
5- Moldova: 0



