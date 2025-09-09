Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller

Milliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Ümit  Milli Futbol Takımımız, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'da Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

HAMZA HATAYI AFFETMEDİ

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikasında Ümit Milli Takım, 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ayberk Karapo'nun sağ kanattan gönderdiği yüksek ortada, savunmada Jagusic'in kaleci Pavlesic'e gönderdiği hatalı kafa pasında araya giren Hamza Güreler, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Milliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller - 1. Resim

BERABERLİK KORNERDEN GELDİ

65. dakikada Hırvatistan, beraberliği sağladı. Zvonarek'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte Soticek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Ümit Millî Takımımızın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray A.Ş.), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)  

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, ay-yıldızlılar kazandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uğurcan Çakır sabırsızlanıyor: Hayallerimden bir tanesiydi - SporUğurcan Çakır sabırsızlanıyor: Hayallerimden bir tanesiydiFenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi - SporFenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geldiBeşiktaş'a kötü haber: Yeni transfer sedyeyle oyundan çıktı - SporBeşiktaş'a kötü haber: Yeni transfer sedyeyle oyundan çıktıFenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşım - SporGökhan Gönül'ün eşinden dikkat çeken paylaşımİsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı: Seçimi işaret etti - Sporİsmail Kartal'dan basın toplantısı kararıVictor Osimhen'e şok suçlama: Sakatlık numarası yaptı, doktorlar da işin içinde - Spor'Sakatlık numarası yaptı, doktorlar işin içinde'
Sonraki Haber Yükleniyor...