Milliler, Hırvatistan ile yenişemedi: Maçta karşılıklı goller
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzon'da Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
HAMZA HATAYI AFFETMEDİ
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikasında Ümit Milli Takım, 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ayberk Karapo'nun sağ kanattan gönderdiği yüksek ortada, savunmada Jagusic'in kaleci Pavlesic'e gönderdiği hatalı kafa pasında araya giren Hamza Güreler, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
BERABERLİK KORNERDEN GELDİ
65. dakikada Hırvatistan, beraberliği sağladı. Zvonarek'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte Soticek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Ümit Millî Takımımızın Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)
Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)
Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray A.Ş.), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz