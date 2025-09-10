Banksy’nin Gazze eserine ne olacak?

Esrarengiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Filistin’e dair eseri, sanat gündeminin merkezine yerleşti. Banksy, hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun İngiltere’de yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına bir eserle reaksiyon gösterdi.

Meşhur sanatçı, Londra’daki İngiltere Yüksek Mahkemesinin duvarına çizdiği resimde bir hâkimi, tokmağıyla yerde yatan protestocuya vurur hâlde tasvir etti. Ancak resmin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği eserin önünü metal plakalarla kapattı. Mahkemece tescilli olduğu ve korunması gerektiği duyurulan 150 senelik binanın duvarına yapılan eserin sökülebileceği düşünülüyor.

İngiliz polisi, mevzu hakkında soruşturma yürütürken resmin akıbetinin ne olacağı şimdilik kesinleşmedi.

Öte yandan resimleri ve enstalasyonları şimdiye kadar farklı müzayedelerde milyonlarca dolara satılan Banksy, 2019’da da Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail’i tenkit eden resimler yapmıştı. Sanatçı 2023’te ise “Dur” yazan bir trafik tabelasına drone çizmiş ve bu, Gazze’de ateşkes çağrısı olarak yorumlanmıştı.