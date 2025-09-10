Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Banksy’nin Gazze eserine ne olacak?

Banksy’nin Gazze eserine ne olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Banksy’nin Gazze eserine ne olacak?
Banksy, Filistin, Gazze, Londra, Protesto, Sanat Eseri, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki İngiltere Yüksek Mahkemesi duvarına çizdiği eserle Filistin destekçisi protestocuların gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Mahkeme güvenliği eseri metal plakalarla kapatırken, resmin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.

Esrarengiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Filistin’e dair eseri, sanat gündeminin merkezine yerleşti. Banksy, hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun İngiltere’de yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına bir eserle reaksiyon gösterdi.

Meşhur sanatçı, Londra’daki İngiltere Yüksek Mahkemesinin duvarına çizdiği resimde bir hâkimi, tokmağıyla yerde yatan protestocuya vurur hâlde tasvir etti. Ancak resmin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği eserin önünü metal plakalarla kapattı. Mahkemece tescilli olduğu ve korunması gerektiği duyurulan 150 senelik binanın duvarına yapılan eserin sökülebileceği düşünülüyor.

İngiliz polisi, mevzu hakkında soruşturma yürütürken resmin akıbetinin ne olacağı şimdilik kesinleşmedi.

Öte yandan resimleri ve enstalasyonları şimdiye kadar farklı müzayedelerde milyonlarca dolara satılan Banksy, 2019’da da Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail’i tenkit eden resimler yapmıştı. Sanatçı 2023’te ise “Dur” yazan bir trafik tabelasına drone çizmiş ve bu, Gazze’de ateşkes çağrısı olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sana Akdeniz’den baktım aziz İstanbulFitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sana Akdeniz’den baktım aziz İstanbul - Kültür - SanatSana Akdeniz’den baktım aziz İstanbulAsırlardır geçmişin izlerini taşıyor! Anadolu'nun ilk Türk camisi ziyaretçi akınına uğruyor - Kültür - SanatAsırlardır geçmişin izlerini taşıyor! Anadolu'nun ilk Türk camisine ziyaretçi akınıHind’in sesi Venedik’te yankılandı! ‘Gümüş Aslan’ ödülü Gazze’yi anlatan filmin - Kültür - Sanat‘Gümüş Aslan’ ödülü Gazze’yi anlatan filmin‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor - Kültür - Sanat‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyorBurtynsky ve Avcıoğlu'ndan ortak sergi: Yapay zekâya rağmen insan gözüne her zaman ihtiyaç var! - Kültür - Sanat"İnsan gözüne her zaman ihtiyaç var"Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - Kültür - SanatTarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...