'Saraybosna Şairi' Abdulah Sidran hayatını kaybetti

Bosna Hersekli yönetmen, senarist, yazar ve şair Abdulah Sidran, ağır bir hastalık geçirmişti. Bosna Hersek medyası durumu ağır olan Sidran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında vefat etti. Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre Sidran, ağır hastalığının ardından 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ABDULAH SİDRAN KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Kendisini “Saraybosna Şairi” olarak tanımlayan ve “Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi Abdulah Sidran’ın eserleri, birçok dünya diline tercüme edilerek yayınlanmıştı. Bosna edebiyat ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Sidran, “Babam İş Gezisinde” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazanmış, Bosna’daki savaş sırasında yayınlanan “Saraybosna Tabutu” isimli şiir kitabı ise Fransız Pen Merkezi’nden Özgürlük Ödülü almıştı.

Birkaç aydır sağlık durumu ağır olan 1944 doğumlu şair, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta Usta Adayı idi.

'TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİR DOST GÖRMÜYORUZ'

Son olarak 2019 senesinde Türkiye'yi ziyaret eden Sidran, “Bu gezegende Türkiye’den başka bir dost görmüyoruz. Bu dostluk soyut anlamda çok güzel bir ilişkiye dayanıyor ancak somut adımlar da atmalıyız.” demişti...