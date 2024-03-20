Ersen Martin hayatını kaybetti
Spor Haberleri
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti.
Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 44 yaşındaki Ersen Martin'den kötü haber geldi.
Ersen Martin, geçen yıl aort damar yırtılması nedeniyle ameliyat olmuş, tekerli sandalyeye bağlı yaşamaya başlamıştı.
Geçen haftalarda futbolcunun kardeşi ağabeyinin durumunun kritik olduğunu açıklayıp, "Abim fenalaştı bir anda. Akciğerlerinde biraz sıkıntı olmuş. Enfeksiyon kapmış, entübe edildi. Yüzde yüz nefes alamıyor. Maikneye bağlı durumu kritik. Her an her şey olabilir. Kötü haber de gelebilir, geri de dönebilir. İnşallah iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
44 yaşındaki futbolcu bugün hayata gözlerini yumdu.
SPOR CAMİASINDAN ERSEN MARTİN İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere futbol kulüpleri Ersen Martin için başsağlığı mesajları paylaştı.
ERSEN MARTİN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
1998-1999 1. FC Nürnberg
1999-2001 Beşiktaş
2000-2001 Siirtspor
2001-2002 Göztepe
2002-2005 Denizlispor
2005-2006 Ankaraspor
2006-2007 Trabzonspor
2007-2009 Recreativo Huelva
2009-2010 → Sivasspor (kiralık)
2010 Manisaspor
2011-2012 Kasımpaşa
2012 Gençlerbirliği
2012-2013 Eyüpspor