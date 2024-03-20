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Ersen Martin hayatını kaybetti

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Ersen Martin hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 44 yaşındaki Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Ersen Martin, geçen yıl aort damar yırtılması nedeniyle ameliyat olmuş, tekerli sandalyeye bağlı yaşamaya başlamıştı.

Geçen haftalarda futbolcunun kardeşi ağabeyinin durumunun kritik olduğunu açıklayıp, "Abim fenalaştı bir anda. Akciğerlerinde biraz sıkıntı olmuş. Enfeksiyon kapmış, entübe edildi. Yüzde yüz nefes alamıyor. Maikneye bağlı durumu kritik. Her an her şey olabilir. Kötü haber de gelebilir, geri de dönebilir. İnşallah iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

44 yaşındaki futbolcu bugün hayata gözlerini yumdu. 

Ersen Martin hayatını kaybetti - 1. Resim

SPOR CAMİASINDAN ERSEN MARTİN İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere futbol kulüpleri Ersen Martin için başsağlığı mesajları paylaştı.

Ersen Martin hayatını kaybetti - 2. Resim

Ersen Martin hayatını kaybetti - 3. Resim

ERSEN MARTİN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

1998-1999    1. FC Nürnberg

1999-2001    Beşiktaş    

2000-2001    Siirtspor    

2001-2002    Göztepe   

2002-2005    Denizlispor    

2005-2006    Ankaraspor    

2006-2007    Trabzonspor    

2007-2009    Recreativo Huelva    

2009-2010    → Sivasspor (kiralık)  

2010    Manisaspor 

2011-2012    Kasımpaşa    

2012    Gençlerbirliği  

2012-2013    Eyüpspor    

Düzenleyen:  - Spor
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