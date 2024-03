Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 44 yaşındaki Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Ersen Martin, geçen yıl aort damar yırtılması nedeniyle ameliyat olmuş, tekerli sandalyeye bağlı yaşamaya başlamıştı.

Geçen haftalarda futbolcunun kardeşi ağabeyinin durumunun kritik olduğunu açıklayıp, "Abim fenalaştı bir anda. Akciğerlerinde biraz sıkıntı olmuş. Enfeksiyon kapmış, entübe edildi. Yüzde yüz nefes alamıyor. Maikneye bağlı durumu kritik. Her an her şey olabilir. Kötü haber de gelebilir, geri de dönebilir. İnşallah iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

44 yaşındaki futbolcu bugün hayata gözlerini yumdu.

SPOR CAMİASINDAN ERSEN MARTİN İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere futbol kulüpleri Ersen Martin için başsağlığı mesajları paylaştı.

ERSEN MARTİN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

1998-1999 1. FC Nürnberg

1999-2001 Beşiktaş

2000-2001 Siirtspor

2001-2002 Göztepe

2002-2005 Denizlispor

2005-2006 Ankaraspor

2006-2007 Trabzonspor

2007-2009 Recreativo Huelva

2009-2010 → Sivasspor (kiralık)

2010 Manisaspor

2011-2012 Kasımpaşa

2012 Gençlerbirliği

2012-2013 Eyüpspor