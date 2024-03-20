Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden vefat etti?

Trabzonspor, Beşiktaş, Denizlispor olmak üzere birçok takımın formasını terleten Ersen Martin, hayatını kaybetti. Ersen Martin kimdir ve neden vefat etmiştir? Ersen Martin hangi takımlarda oynadı?

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının da formasını giyen Ersen Martin, 19 Mart 2024 tarihinde vefat etti.

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Martin, geçen yıl aort damar yırtılması nedeniyle ameliyat olmuştu.

Tekerli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan eski milli futbolcu, hayatını kaybetti.

ERSEN MARTİN KİMDİR?

Futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başlayarak Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, siyah beyazlı ekipte as kadroya girmekte zorlandı ve Beşiktaş'tan ayrıldı. 2000-01 sezonunda Siirtspor forması giydi.

Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı ve Süper Lig gol kralı olduğu Denizlispor'a transfer oldu.

2002-2003 sezonunda Denizlispor'la UEFA Kupası'nda mücadele etti. Denizlispor; Sparta Praha, Lorient ve Olympique Lyonnais'la oynanıp turun geçildiği maçlarda forma giydi. Ersen'in golüyle 4. turda 27 Şubat 2003'te oynanan Porto maçı 2-2 bitse de bu sonuç Denizlispor için yeterli olmadı ve Ersen takımıyla beraber UEFA Kupası'ndan elendi.

Ancak bu gol onun kaydettiği ilk ve tek UEFA Kupası golü olarak kaldı. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'un ilk on birinde kendine pek fazla yer bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu. 2 Ocak 2010'da Manisaspor'a transfer oldu.

10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya giden Ersen, serbest kalınca 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.

Son olarak Eyüpspor forması giyen Ersen Martin, son zamanlarda yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.



2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 4 maçta giydi.

ERSEN MARTİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1998-1999 1. FC Nürnberg 10 (0)

1999-2001 Beşiktaş 19 (2)

2000-2001 Siirtspor 21 (8)

2001-2002 Göztepe 28 (7)

2002-2005 Denizlispor 100 (34)

2005-2006 Ankaraspor 29 (6)

2006-2007 Trabzonspor 28 (12)

2007-2009 Recreativo Huelva 25 (3)

2009-2010 → Sivasspor (kiralık) 11 (0)

2010 Manisaspor 5 (0)

2011-2012 Kasımpaşa 25 (8)

2012 Gençlerbirliği 2 (0)

2012-2013 Eyüpspor 15 (3)