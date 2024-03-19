PFDK cezaları açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için sürpriz karar

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde Süper Lig için alınan PFDK kararları yer almadı. Süper Lig hariç diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarla ilgili verilen cezalar sonrası gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili verilecek karara çevrildi.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, bu hafta oynanan futbol müsabakalarıyla ilgili kararları açıkladı.

Süper Lig için alınan kararların bu akşam açıklanmaması dikkat çekti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.

PFDK KARARLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 18.03.2024 tarih ve 63 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1-TEKSÜT BANDIRMASPOR Kulübü antrenörü BURHAN ALICI’nın, 09.03.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMASPOR-BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2-EYÜPSPOR Kulübünün, 09.03.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



3-UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 10.03.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. antrenörü ÖMER BULUT’un, 10.03.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-HES İLAÇ AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6-NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu BARIŞCAN IŞIK ALTUNBAŞ’ın, 10.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ÖMER KAVURKACI’nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi LEVENT BAKİ ŞAHİN’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



7-1461 TRABZON FK doktoru BÜLENT GÜLAKMAN’ın, 10.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON FK antrenörü UĞUR YAZICI’nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8-EDİRNESPOR Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10-SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu HALİL UYSAL’ın, 10.03.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.