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Arda Turan'a hapis ve para cezası! Karar İspanya'da açıklandı

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Arda Turan&#039;a hapis ve para cezası! Karar İspanya&#039;da açıklandı

Spor Haberleri

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a İspanya'dan ceza geldi. Şu sıralar TFF 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Turan'ın İspanya'da futbol oynadığı dönemlerde vergi kaçırdığı tespit edildi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a İspanya'dan sürpriz bir ceza geldi.

Bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona formaları da giyen Turan'a vergi kaçırmaktan dolayı 1 yıl hapis ve 633 bin euro para cezası verildi.

Arda Turan'a hapis ve para cezası! Karar İspanya'da açıklandı - 1. Resim

Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Arda Turan, 2015-16 yılları arasında iki ayrı vergi kaçakçılığı suçundan dolayı 1 yıl hapis ve 633 bin euro para cezası aldı. Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 bin euro para cezası ödeyecek. 

Öte yandan İspanya'da daha önce birçok ünlü futbolcunun bu tarz cezalar aldığı görülmüştü. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Jose Mourinho aynı suçtan yargılandıktan sonra para cezaları karşılığında serbest kalmıştı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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