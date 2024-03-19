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Haberler > Spor > İspanya'ya neden gittiği belli oldu! Arda Turan kendisiyle yüzleşecek! 'Sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım'

İspanya'ya neden gittiği belli oldu! Arda Turan kendisiyle yüzleşecek! 'Sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım'

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İspanya&#039;ya neden gittiği belli oldu! Arda Turan kendisiyle yüzleşecek! &#039;Sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım&#039;

Spor Haberleri

Türk futbol tarihinin en kariyerli isimlerinden biri olarak gösterilen Arda Turan, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giderek Atletico Madrid - Barcelona maçını izlemişti. Turan, kendisi için yapılacak yeni bir projenin çekimlerine katıldı.

TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden Turan'ın Bayrampaşa'dan Barcelona'ya uzanan hayat hikayesi izleyiciyle bululaşacak.

İspanya'ya neden gittiği belli oldu! Arda Turan kendisiyle yüzleşecek! 'Sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım' - 1. Resim

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte.”

 

Düzenleyen:  - Spor
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