Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saniye saniye yaşananlar! Halk otobüsü teklif ettiler

Saha içi ve koridorda yaşanan olaylar nedeniyle, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması günlerdir, gündemden düşmüyor. Devamlı yeni gelişmelerin basına yansıdığı olayda bu kez, sarı-lacivertlilerin maç sonrası soyunma odasında yaşadıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 30.hafta maçında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde sonuçtan çok yaşananlar olaylar konuşuldu. Büyük olayların çıktığı derbi sonrasında her geçen saat yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez sarı-lacivertlilerin soyunma odasında yaşadıkları ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; futbolcular ve teknik heyet güvenlik önlemleri nedeniyle üç saat statta bekledi. Kafilenin havalimanına götürülmesi için çözüm önerisi olarak 'Halk otobüsü ile götürelim.' teklifi sunuldu. Ancak bu teklif kabul edilmedi.

Üç saatlik bekleyişin ardından yola çıkıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da sarı-lacivertlilerin takım otobüsü ile havaalanına kadar geldi ve otobüs uçağın direkt yanına kadar yanaştı.

OSAYI SAMUEL BAYILDI

Haber Global'in haberine göre; koridorlarda futbolcu ve teknik heyetten oluşan karışık bir grup Fenerbahçelilere saldırdı. Kafasını duvara çarpan Osayi kısa süreli baygınlık geçirdi.